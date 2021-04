Bucchioni: “Quello di oggi è un punto d’oro. Commisso in settimana svelerà il futuro di questa squadra”

Il giornalista e opinionista sportivo Enzo Bucchioni, durante un collegamento al termine di Genoa-Fiorentina a Radio Bruno, ha voluto commentare la partita di quest’oggi degli uomini di Iachini. Queste le sue parole: “Ormai credo che la cosa sia uguale per tutti, non ci interessa il modulo e quali giocatori scendono in campo: attualmente ci deve interessare soltanto la classifica, proprio per questo credo che oggi sia una giornata trionfale: un ottimo punto, conquistato in trasferta in inferiorità numerica, che sommato al risultato negativo del Cagliari ci ha consegnato un ulteriore punto in più di vantaggio sulla zona retrocessione. A nove giornate dalla fine sei piu tranquillo. Per quanto riguarda quanto visto sul campo, oggi si è visto qualcosa in piu dal punto di vista della fluidità di gioco, anche se la si vedeva anche con Prandelli. Vorrei sottolineare un’altra cosa: la squadra ha dimostrato di aver superato senza traumi l’ennesimo ribaltone in panchina. Adesso vedremo cosa ci dirà Commisso, atteso in settimana in città: dalla scelta dell’allenatore capiremo che intenzioni avrà per il futuro. L’orizzonte si è un po’ rasserenato ed è anche giusto che si cominci a pensare al futuro”.