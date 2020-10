Bucchioni: “Questa è una squadra da 4-2-3-1 o 4-3-3. Non riesco ad immaginare che Iachini possa…”

Il noto giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno parlando del futuro di mister Iachini: “Mi auguro che Iachini faccia bene, gli auguro il bene possibile. Che giochi in contropiede, contano i risultati, la personalità della squadra. Gli auguro il bene massimo, Iachini è un cuore viola. Non riesco a immaginare che si possa ripartire con lui in panchina. O fa una roba mai vista, oppure se questo è l’andazzo… ”

E su Callejon e la Formazione: “Questa è una squadra per il 4-2-3-1 o per il 4-3-3, Callejon è disciplinato, arretrava molto con Hysaj e lo copriva, ma non faceva le diagonali da difesa a cinque. Lì sarebbe sprecato”:

E ancora: “Andava messo un allenatore forte come nome, come curriculum, a livello calcistico di rapporti. Serviva uno riconosciuto e riconoscibile per far crescere la società”