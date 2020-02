Bucchioni: “Questa società ha trovato macerie appena è giunta a Firenze; l’errore è stata la conferma di Montella. Senza stadio la Fiorentina non può crescere”

Il giornalista Enzo Bucchioni tramite Twitter ha parlato della proprietà della Fiorentina e della vicenda stadio: “Non bisogna mai dimenticare che questa proprietà è nel calcio in Italia da sette mesi, ha trovato macerie, Rocco ha sbagliato a confermare Montella e molto dipende da questo. Hanno detto che è un anno di passaggio. La Samp? Ha un organico migliore. Stadio? Speriamo in qualche soluzione, perchè senza stadio con annessi la Fiorentina non può crescere”.