Bucchioni: “Ribery è nervoso, la Fiorentina ancora non lo ha chiamato. La proposta ad Antognoni? Un contentino”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno Toscana delle ultime vicende di casa Fiorentina: “Ribery non sarà più un calciatore della Fiorentina per la prossima stagione. Mi risulta che il francese sia un po’ nervoso, il club viola non si è più fatto sentire, nemmeno per salutarlo. Anche Antognoni non mi sembra felice in questo momento. Dovrà riflettere se questa proposta, che sembra un contentino, gli va bene o meno”.