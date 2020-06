Bucchioni: “Ridicolo pensare che la Fiorentina possa prendere Tonali. Sarri? Sarebbe venuto a piedi a Firenze, ma…”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno Toscana dei temi del momento in casa Fiorentina. Queste le sue parole: “Iachini? E’ stato anche sfortunato perché dopo nove partite la Serie A si è interrotta. Nel momento in cui tutti si aspettavano un cambio di marcia, è arrivato il Coronavirus. Mi aspetto che da qui a fine campionato faccia vedere il suo valore. Se fossi in Commisso, sarei imbarazzato a mandare via un allenatore di cui non conosce il reale valore. E’ altrettanto vero che se la Fiorentina vuole cambiare marcia e fare quel passettino in più, c’è bisogno di un altro allenatore. Tonali? E’ ridicolo pensare che la Fiorentina possa prenderlo: su di lui ci sono big italiane ed europee, come si può pensare che venga a Firenze? Francamente non ho parole. Juric? Per quello che so io, si sta ragionando su un profilo di livello superiore. Un nome valutato è Petkovic, anche se non allena una squadra di club da tempo (oggi è il ct della Svizzera, ndr). Sarri? Andava preso quando era ad Empoli, sarebbe venuto a piedi a Firenze. Ci sono stati dei contatti, ma mi dissero che non si poteva prendere l’allenatore dell’Empoli.

