Bucchioni: “Sarri alla Fiorentina lo vedo come Gasperini all’Atalanta. Ci sono già stati contatti”

Sul suo editoriale per tuttomercatoweb.com il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato anche di un possibile interesse della Fiorentina per Maurizio Sarri, pronto a tornare in panchina. Questo il suo pensiero: “La Fiorentina lo cerca da tempo Sarri. Lui sarebbe dovuto diventare allenatore viola già tempo fa, prima del Napoli, ma qualche dirigente viola bloccò tutto perchè “la Fiorentina non può prendere il tecnico dell’Empoli”. Nessuno ovviamente conferma l’interesse, ma alla Fiorentina piace. Mi terrei tutte le porte aperte, anche se alla società piacerebbe far terminare il campionato a Iachini. Gli intermediari hanno comunque già sondato il terreno, nel caso ci possa essere anche un cambio in corsa. Sarri sarebbe l’ideale secondo me per far crescere anche i giovani, come ha fatto Gasperini con l’Atalanta”.

