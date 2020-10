Bucchioni: “Sarri? Si sta complicando la rescissione con la Juventus. Ramadani è al lavoro”

Il nome di Maurizio Sarri è il più desiderato dai tifosi della Fiorentina nel caso in cui la società dovesse decidere, nelle prossime settimane, di esonerare Iachini per mancanza di risultati.

Nel frattempo, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato del tecnico fiorentino nel corso del suo editoriale per TMW: “Sarri? La rescissione consensuale del contratto si sta complicando, la Juventus ha offerto una cifra a stralcio giudicata inaccettabile per liberare l’allenatore dai due anni di contratto, ma altri incontri fra la Vecchia Signora e Ramadani, manager dell’allenatore, sono già in agenda”.