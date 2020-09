Bucchioni: “Sbagliato non vendere Chiesa l’anno scorso. Io punterei su Llorente con Vlahovic in prestito”

Il noto giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno parlando dell’affaire Chiesa: “C’è rimasta solo la Juventus come candidata che dovrebbe fare uscite come quelle di Khedira e Douglas Costa per avere i soldi da reinvestire sul calciatore della Fiorentina. Non cedere Chiesaal momento dell’arrivo di Commisso è stato un errore, si poteva fare un grande plusvalenza”.

E sull’attacco: “Io andrei su Llorente mandando in prestito Vlahovic. La situazione Piatek può cambiare nei prossimi giorni ma serve una offerta importante. Senza la vendita di Chiesa arriveranno un esterno sinistro e un difensore. Rocco ha capito che Chiesa deve andare, ma la trattativa andava iniziata a Marzo per trovare il sostituto. La questione è veramente delicata perchè si rischia di perderlo a zero tra qualche mese”:.