Bucchioni: “Se Italiano ha rinnovato, significa che la società è ambiziosa. Torreira era già inserito nei meccanismi, ma altri… Commissioni? Scettico sulla FIFA”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a TMW Radio per trattare diversi temi del momento, tra cui il vicino rinnovo di Italiano con la Fiorentina e la situazione legata a Lucas Torreira e al fenomeno delle commissioni degli agenti FIFA. Ecco cosa ha dichiarato:

“Lunedì si sono visti a Milano Barone con l’agente di Italiano. Si riparte su basi nuove, l’allenatore voleva ripartire rafforzato agli occhi dei giocatori e dell’ambiente. Questi giorni servono non per il contratto ma per vedere i nomi su cui puntare adesso sul mercato. Ora si deve rafforzare la squadra. Se ha firmato, la Fiorentina gli avrà detto che le ambizioni sono le stesse del tecnico”.