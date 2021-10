Bucchioni: “Se la Fiorentina vuole crescere, deve provare a prendere Berardi. Spero che Barone e Pradè abbiano già le idee chiare”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato a Radio Bruno Toscana i temi del momento in casa Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni: “La squadra di Italiano deve provare a battere un’altra grande dopo l’Atalanta. Contro Roma, Inter e Napoli, la Fiorentina ha giocato molto bene senza però riuscire a portare a casa dei punti. All’Olimpico la Viola deve fare quanto messo in mostra con il Cagliari: Torreira sa far muovere alla grande la squadra”.

Prosegue così Bucchioni: “Se la Fiorentina vuole crescere, a gennaio deve assolutamente provare a prendere Berardi. E’ un giocatore forte e funzionale al gioco di Italiano: con lui e Gonzalez, Italiano avrebbe due esterni di livello internazionale. A gennaio, inoltre, serve un centravanti anche in caso di permanenza di Vlahovic. Credo e spero che Barone e Pradè abbiano già le idee chiare e che nei primi giorni di gennaio arrivino i rinforzi”.