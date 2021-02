Bucchioni: “Se lo STADIO rimarrà a Campo di Marte, la Fiorentina resterà sempre una squadretta. Prandelli, convoca subito Kokorin!”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno Toscana di vari argomenti riguardanti la Fiorentina: “Ho la sensazione che lo stadio a Campi non sia nei pensieri della politica. Per l’ennesima volta torno a dire: se c’è un imprenditore che ha i soldi e vuole fare lo stadio, perché non lo supportiamo? Ricordiamoci sempre che lo stadio porta tantissimi benefici, sia sul piano delle infrastrutture che su quello dei posti di lavoro. Se lo stadio rimarrà a Campo di Marte, la Fiorentina resterà sempre una squadretta”.

E poi ha aggiunto: “Inter? Ieri ha regalato la partita alla Juventus, per cui arriverà arrabbiata alla sfida con la Fiorentina. Certo potrebbe succedere anche che venerdì siano già con la testa al ritorno di Coppa Italia, il che avvantaggerebbe i viola. In ogni caso la squadra di Prandelli dovrà pensare a sè stessa, cercando di replicare la prestazione fatta contro la Juve. Malcuit e Kokorin? Il primo verrà convocato sicuramente, potrà essere una risorsa a gara in corso e non dimentichiamoci che al Napoli con Ancelotti aveva rubato il posto a Hysaj. Quanto a Kokorin, direi a Prandelli di convocarlo anche solo per avere un nome altisonante in panchina e permettergli di ambientarsi con lo spogliatoio”.

E infine: “Il futuro della Fiorentina si decide ora, non a giugno, La programmazione deve essere fatta nei prossimi venti giorni, almeno a grandi linee. Da qui a un mese e mezzo bisogna decidere se confermare Prandelli e Pradè, e in caso contrario con chi sostituirli. Se si sceglie di tenerli entrambi, allora bisogna cominciare subito anche a stilare una lista di obiettivi concreti per i ruoli scoperti”.