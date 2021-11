Bucchioni: “Se non arriva un esterno forte, la Fiorentina resterà una mezza squadra. Trattativa avanzata per Mayoral, c’è un solo ostacolo”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato così a SportItalia: “La Fiorentina ha otto punti in più dello scorso anno perché ad oggi ha un gioco. Poi è chiaro che si può fare meglio. Callejon è un calciatore a fine carriera, Saponara si è adattato al ruolo di esterno. Ci fosse Berardi in questa squadra, la fase realizzativa funzionerebbe molto meglio. Se non arriva un calciatore come Berardi, i viola sono una mezza squadra. Se si vuole puntare all’Europa servono un esterno e un vice Vlahovic.

Sul mercato che verrà ha aggiunto: “La Fiorentina è molto molto avanti nella trattativa per Borja Mayoral che lascerà la Roma a gennaio. Il Real Madrid vuole venderlo e c’è solamente il nodo dell’ingaggio. L’attaccante spagnolo guadagna tre milioni”.