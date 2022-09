Bucchioni: “Se solo Jovic tornasse quello di tre anni fa… Alla Fiorentina non manca solo il centravanti, c’è un’altra cosa che non va”

Il giornalista tifoso viola Enzo Bucchioni è intervenuto nel corso del Pentasport di Radio Bruno per commentare la situazione dell’attacco della Fiorentina, i cui centravanti registrano al momento il dato di appena due reti. Sentite cosa ha detto sulla coppia Jovic-Cabral:

“Se Jovic riuscisse a tornare il giocatore di tre anni fa potrebbe risolvere da solo tutti i problemi della Fiorentina. Al momento non è semplice decidere chi far giocare tra il serbo e Cabral. Quando le cose non vanno per il meglio, le scelte non sono una cosa facile”.

E ancora: “Sugli esterni credo che Italiano non ne voglia mettere due offensivi. A mancare non è soltanto il centravanti, anche la manovra non funziona. Stasera ci vorranno il cuore e la rabbia per ritrovare una vittoria”.