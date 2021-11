Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato delle vicende di casa Fiorentina a Radio Bruno Toscana.

Di seguito le sue dichiarazioni: “Nelle ultime ore si è interrotta una trattativa che sembrava destinata a concludersi. Mi riferisco al possibile arrivo di Borja Mayoral alla Fiorentina, che sembra sia saltato. Probabilmente la società viola non voleva pagarlo a gennaio mentre il Real vuole i soldi subito o comunque la certezza di un acquisto. I Blancos partivano da una richiesta di venti, la Fiorentina spingeva per dodici e la trattativa si è interrotta”.

Continua così Bucchioni: “L’ultimatum a Vlahovic l’avrei data a metà luglio, la Fiorentina probabilmente si è fidata troppo senza capire cosa c’era realmente dietro. La fine del mercato ha penalizzato la società: se lo avesse saputo prima, probabilmente il serbo sarebbe stato ceduto. Per come stanno le cose, il top sarebbe se all’inizio del nuovo anno Vlahovic dicesse alla società di volersene andare a gennaio. Così, la Fiorentina incasserebbe una cifra importante e potrebbe permettersi di reinvestirli subito per i profili scelti”.