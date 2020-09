Bucchioni: “Si è perso il tempo giusto per il rinnovo di Chiesa. La Juventus è l’unica che lo sta ancora monitorando”

A TMW Radio per parlare di mercato e non solo è intervenuto a Maracanà il giornalista Enzo Bucchioni. Alla domanda tra possibili intrecci di mercato tra Fiorentina e Milan, in particolare sulla situazione Paquetà e Chiesa, il giornalista ha risposto: “Si è perso il tempo giusto per vendere il brasiliano ma anche per rinnovare il contratto a Chiesa. L’unica che sia ancora a monitorare la situazione è la Juventus”.

Dopo le smentite di Maldini e Pradè, sembra infatti più lontana l’ipotesi Milan per il futuro di Chiesa. Ritorna in auge l’opzione Juventus, che da tempo si è appiccicata come un etichetta al classe 97′. Vedremo se l’arrivo di Rocco Commisso in città cambierà l’esito di una vicenda che da troppo tempo ingombra l’ambiente viola.