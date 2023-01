Bucchioni: “Spero che i dirigenti della Fiorentina si chiedano cosa stia succedendo. Una settimana per capire le intenzioni di Commisso”

Il giornalista Enzo Bucchioni, attraverso il suo profilo Instagram, ha parlato così del mercato viola: “Mi sto chiedendo cosa stia succedendo alla Fiorentina. Spero se lo stiano chiedendo anche i dirigenti. Ci vuole una scossa dentro lo spogliatoio, ma anche sul mercato. Serve un attaccante per dare una svolta a questa stagione, per dare un senso”.

Poi ha proseguito: “C’è una settimana per capire se Rocco Commisso ha intenzione di rilanciare. Ma anche Italiano ci deve mettere del suo, non è questo il suo calcio, non è questa la sua Fiorentina”.