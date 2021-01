Bucchioni: “Spero che il 6-0 abbia aperto gli occhi. Spero che Commisso rifletta, la società deve sapere che…”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto su Radio Bruno parlando di Fiorentina: “Commisso con entusiasmo e voglia di fare, spero che faccia una riflessione. La società deve sapere che tipo di calcio vuole fare, investire sull’allenatore. Devi fare un progetto di calcio che stia in piedi con dirigenti numeri uno. Quando fai una società forte tutto viene di conseguenza. Montella è stato un tentativo sbagliato, poi si prende Iachini. Poi si conferma, poi Prandelli. Mi piace lo spirito di Rocco e la fraternizzazione, ma non si gestisce così. Non si può essere fratelli, amici. Rocco deve riflettere sul dove si è sbagliato. Spero che il 6-0 abbia aperto gli occhi”

