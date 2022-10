Bucchioni: “Sta tornando la gestione dell’anno scorso, la Fiorentina è un gruppo coeso. Italiano? C’è chi chiedeva l’esonero, è una deriva”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno Toscana per commentare la vittoria della Fiorentina: “Le difficoltà ci sono state, con anche tutti gli altri fattori: assenze, infortuni, gestione del doppio impegno… Adesso ritroviamo un gruppo coeso, con un allenatore che ha in mano il controllo. Sta tornando il tipo di gestione dell’anno scorso, dove i giocatori si sarebbero gettati nel fuoco per Italiano. Sta andando avanti per la sua strada, quando sono mancati dei giocatori è andato a giocare sui movimenti”.

Sul livello dell’avversario: “Questo mi manda in bestia. Per lo stesso discorso, allora contro i turchi e il Riga… Era importante solo tornare a vincere. Si vive di eccessi? Effettivamente, è una deriva. Ho letto che qualcuno chiedeva l’esonero di Italiano, riscontrando addirittura alcuni consensi. Questo è puro inquinamento mediatico, è qui che sta la deriva. Bisogna diffidare da determinati soggetti, che turbano l’ambiente e basta. Il calcio è chiaramente fatto di risultati, è indiscutibile, ma bisognerebbe avere una prospettiva equilibrata, senza eccedere”.

Sulla squadra: “Diamo tempo per ambientare e recuperiamo gli infortunati. Rivedere Dodo e Gonzalez è una cosa importante. Tiro fuori Mandragora, etichettato da alcuni come ‘bidone’, ci vuole solo pazienza”.