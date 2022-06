Bucchioni: “Su Italiano una settimana fa ero più sereno. La Fiorentina ha l’accordo per Dodô, ma lo Shakhtar…”

Sono giorni decisivi per il futuro della Fiorentina. Sia per quanto riguarda Vincenzo Italiano, che il mercato in generale. Il giornalista Enzo Bucchioni, tramite alcuni commenti sul proprio account Twitter, ha analizzato così alcune situazioni: “Italiano? Sono convinto anch’io che alla fine la soluzione si troverà. Pero’ una settimana fa ero più sereno”.

Su Dodô ha aggiunto: “Hanno l’accordo con il giocatore che vuole Firenze. Un buon punto di partenza. Lo Shakhtar a dieci per ora non cede”.