Bucchioni: “Sulla lista di Italiano c’è ancora Torreira ma se prendessero Maxime Lopez andrebbe bene lo stesso. Il tecnico non ripartirà senza rinnovo”

Ospite a Radio Bruno, Enzo Bucchioni ha parlato così del momento di attesa in ambito Fiorentina, prima del via al confronto con Italiano ed al mercato:

“Mi sarei aspettato un po’ di entusiasmo in queste settimane, dopo la riconquista dell’Europa perché a suo modo è un evento, dopo 6 anni. C’è da risolvere il rapporto con l’allenatore, per quello che filtra Italiano non pare avere intenzione di ripartire senza rinnovare un contratto che l’anno scorso è stato fatto in fretta e furia. Lui chiede certezze, ha fatto un grande lavoro, ha posto le basi per costruire una Fiorentina europea ma deve avere forza dalla società tramite un contratto di 2-3 anni. E’ impensabile partire con il contratto in scadenza a giugno 2023.

Poi dopo ci sono i programmi tecnici, non credo ci siano difficoltà, si tratta solo di ritrovarsi. Non sono allarmato, credo che una società seria come la Fiorentina si presenti al colloquio con la volontà di rinnovare. L’importante è che abbia la voglia di proseguire con lui e aprire un ciclo. Mi aspetto che all’incontro si arrivi con il fogliolino classico per indicare le preferenze. Torreira? Credo che ci sia anche il suo nome, non mi pare che sia stato scaricato dall’allenatore. Ma credo che a Italiano vada bene anche uno equivalente, tipo Maxime Lopez. E’ cattivo, ha grande intensità e capacità aerobiche. Parlavo di Asllani ma credo che l’Inter sia avanti”.