Bucchioni: “Torreira non verrà, Bonaventura e Borja Valero sono due operazioni importanti. Chiesa…”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista sportivo Enzo Bucchioni, che è intervenuto per parlare di vari temi calci in casa viola. Queste le sue parole: “Borja Valero, così come Bonaventura porta esperienza e carisma all’interno dello spogliatoio della Fiorentina. Sono due operazioni che mi piacciono. Torreira non verrà. Per quanto riguarda Chiesa spero che Commisso incontri la famiglia in settimana e prenda una decisione definitiva, altrimenti rischia di bloccare il mercato. Serve chiarezza”.

