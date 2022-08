Bucchioni: “Twente brillante, ma la Fiorentina sarà pronta. Fase difensiva priorità da migliorare, Kouame sorprendente”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno Toscana, tornando sulla prestazione della Fiorentina contro la Cremonese, anche in vista del Twente: “Credo che la Fiorentina si farà trovare pronta e preparata. La squadra deve essere consapevole di trovarsi contro un avversario brillante, ma deve affrontare la doppia sfida con lo stesso spirito, la Fiorentina è questa. Certo, occhio alla fase difensiva, che va assolutamente migliorata”.

Sulle scelte dell’allenatore, aggiunge: “Al centro del pensiero di Italiano c’è il gioco. I giocatori ruotano, questo non interessa: non cambia il risultato, l’effetto, quello che ha in testa lui. Tutti gli esterni, Kouame compreso, hanno dei movimenti ben definiti e meccanismi da seguire. A proposito, l’ivoriano è migliorato molto”.