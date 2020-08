Bucchioni: “Un anno fa Commisso era il re di Firenze, ora sembra uno col braccino. Su Bagno a Ripoli ha detto una cosa grossa”

A Radio Bruno il giornalista Enzo Bucchioni commenta così le parole di Commisso: “E’ tutto legittimo quello che ha detto, sui numeri e il rispetto delle persone. Il problema è che è un Rocco diverso negli obiettivi e nei toni, un anno fa ci aveva fatto entusiasmare come pochi altri. Aveva parlato di una squadra in Champions League in tre anni. C’era un’energia in quest’uomo che ci ha fatto fare anche qualche salto esagerato in avanti, oggi invece abbiamo un uomo normale. Un anno fa era il re di Firenze, ora sembra quasi che abbia il braccino… su Bagno a Ripoli ha detto una cosa grossa. Mi paiono tutte situazioni molto delicate”.

