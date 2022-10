Bucchioni: “Venuti ha bisogno di riposare, è chiamato ad un lavoro più grande di lui. Quarta una soluzione. Vorrei rivedere Jovic con Cabral, mi aspetto novità”

Il noto giornalista Enzo Bucchioni analizza a Radio Bruno la sfida di Conference League odierna della Fiorentina con le idee chiare sulla prova che servirà alla squadra di Italiano: “Oggi dalla Fiorentina mi aspetto un atteggiamento grintoso e capacità di sviluppare gioco. Serve intensità, caratteristica vista raramente quest’anno. E’ successo soprattutto in Conference in entrambe le gare, col Riga c’è stata anche sfortuna. Col Basaksehir abbiamo visto poi forse la peggiore Fiorentina. E’ una partita strana, gli scozzesi partono sicuramente a testa bassa, serve un atteggiamento da squadra matura. La Fiorentina deve vincere stasera, sennò il primo posto è un’illusione, ed il secondo posto complica la vita”.

Sulla formazione: “Sulla fascia destra, Terzic o Quarta al posto di Venuti sono soluzioni diverse. Terzic è contromano, Quarta sarebbe una suggestione. Il terzino con Italiano deve fare tante cose. L’argentino ha un buon piede, se l’allenatore l’ha provato e ritiene possa farlo può essere una soluzione. Venuti ha bisogno di tirare il fiato, è chiamato ad un lavoro più grande di lui. Se poi si gioca più volte a settimana a maggior ragione si fatica a recuperare. Mi aspetto Jovic in campo, anche dopo le parole di Italiano in conferenza stampa. Il serbo è entrato bene con l’Atalanta. Vorrei rivederlo con una punta davanti a lui. Manca Sottil, Ikonè è squalificato, mi aspetto una soluzione che coinvolga due attaccanti. Credo ci saranno delle novità”.

Infine conclude così: “Serve una scintilla, siamo a cercare una svolta determinante nel calcio. O stasera o mai più, se non si vince oggi la depressione può solo crescere. Con coraggio, con qualcosa di nuovo, le soluzioni ci sono, si deve vincere. Gli Hearts sono settimi in Scozia, la Fiorentina deve far valere la propria qualità. Bonaventura può dare delle varianti, è un giocatore unico per caratteristiche nella Fiorentina, sa gestirsi ed è difficile rinunciarci; anche Maleh è una pedina”.