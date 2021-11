Bucchioni: “Viola? Rosa da decimo posto, ma critiche eccessive. Amrabat toglie freschezza, Castro serve più fisicità, Torreira insostituibile”

L’opinionista Enzo Bucchioni ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la sconfitta dei viola contro l’Empoli. Ecco le sue parole: “La Fiorentina ha una rosa che vale più o meno il decimo posto, anche se mi paiono eccessive tutte queste critiche verso una squadra che per 80 minuti ha dominato giocando un bel calcio. Amrabat? Se entra toglie freschezza invece di portarla. Il vero insostituibile è Torreira: quando non è in campo cambia tutto. Le riserve sono meno intense, si percepisce, e il problema va affrontato. Italiano? La società lo ha preso perché ama il gioco, ma a volte conta più il risultato. Lo hanno tradito alcuni cambi come Castrovilli e Amrabat. Da Castrovilli mi aspetto di più: con lui e Amrabat insieme in campo sembra di giocare in dieci. C’è un problema palese di fisicità”