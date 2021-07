Bucchioni: “Vlahovic ancora a lungo a Firenze? Quel calcio non esiste più. Lirola che se ne vada pure a Marsiglia”

A Radio Bruno ha parlato il giornalista Enzo Bucchioni, intervenendo su vari temi di casa Fiorentina. Queste le sue parole: “A Moena ho visto cosa che non vedevo da tempo e il bilancio per me è positivo. Dal mercato capiremo che squadra vuole fare la Fiorentina. Serve un altro giocatore come Gonzalez sull’altra fascia. A Bianco serve un giocatore pronto che possa guidarlo, mi piace molto il ragazzo. Negli ultimi anni ci sono stati troppi casi, Lirola se vuole andare a Marsiglia che ci vada. La data cruciale per il rinnovo di Vlahovic è la fine del mercato, chi pensa che rimarrà a Firenze è un romantico. Quello è un calcio che non esiste più”.