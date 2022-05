Bucciantini: “A Cabral dobbiamo concedere un’altra stagione. Mercato? Con Italiano vedrei bene Ederson e Asllani”

Il giornalista e opinionista di Sky Sport Marco Bucciantini ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Secondo me Cabral è cresciuto molto nel modo di stare in campo. Si dice che in allenamento dimostri di avere grande qualità, dobbiamo concedergli un’altra stagione prima di pronunciarci. Più che altro bisogna capire se rimarrà per fare il titolare, oppure se la Fiorentina prenderà qualcun altro e lui sarà l’alternativa”.

E poi ha aggiunto: “Tanti giocatori sono migliorati tantissimo grazie a Italiano. Pensate ad Amrabat, a quanto sia cresciuto nella pulizia del gioco. I prossimi acquisti andranno calibrati bene, servirà una mezz’ala al posto di Castrovilli ad esempio. Bisogna prendere giocatori che vedano la Fiorentina come un’opportunità, e che credano in un gioco che magari sacrifica l’individualità a beneficio della coralità. Asllani dell’Empoli e Ederson della Salernitana ad esempio sarebbero due giocatori che con Italiano potrebbero rendere bene”.