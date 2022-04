Bucciantini: “A Firenze non c’è equilibrio nel valutare sconfitte e vittorie. Italiano? La clausola c’è sempre stata”

Il giornalista di Sky Sport Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno Toscana delle ultime vicende di casa Fiorentina, partendo dalla questione Italiano: “Stiamo parlando di una clausola che c’è sempre stata, e che tra l’altro serve per tutelare le parti in causa. Italiano è una fortuna per la Fiorentina e viceversa. Sinceramente a me interessa più l’opzione sul terzo anno che la clausola di dieci milioni. Secondo me a Firenze le sconfitte vengono considerate in maniera sproporzionata rispetto alle vittorie. Forse ci si dimentica che la Fiorentina potrebbe andare quinta vincendo stasera”.

E poi ha aggiunto: “L’Udinese è una squadra con giocatori talentuosi. Saponara e Callejon sono due giocatori di esperienza, secondo me il primo può dare qualcosa quando gioca mentre il secondo mi sembra un po’ superato nelle gerarchie. La Fiorentina è una squadra che non si può adattare agli avversari, ma che deve trovare un suo stile e usarlo sempre. In questo modo può battere tutti, lo dimostrano le vittorie ottenute quest’anno contro le big”.