Bucciantini: “Alla Fiorentina manca l’intensità. Non sposerò mai un progetto che si lega a Ribery e Callejon”

Il giornalista di Sky Sport e simpatizzante della Fiorentina, Marco Bucciantini, è intervenuto a Radio Toscana.

Queste le sue parole: “Alla Fiorentina manca di salire di tono quando la partita lo richiede. Il ritmo c’è, ma manca l’intensità. Il migliore Ribery serve alla squadra perché ha qualità ed è in grado di saltare l’uomo con continuità quando è in condizione. In questa campionato la missione, una volta sistemato il discorso salvezza, è quella di crescere i giocatori a disposizione. Non sposerò mai un progetto che si lega a Callejon e Ribery, anche se in questo momento non si può fare altrettanto. Credo che l’idea di Prandelli sia quella di capire cosa ci sia in rosa oltre a questi due splendidi giocatori”.