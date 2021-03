Bucciantini: “Alla Fiorentina mancano due cose. Il problema non è l’allenatore”

Il tifoso della Fiorentina e volto di Sky Sport, Marco Bucciantini, ha parlato a Radio Toscana.

Queste le sue dichiarazioni: “Con lo Spezia abbiamo fatto fatica per un tempo perché si è voluto far cominciare fuori Castrovilli, ma nella ripresa la Fiorentina ha giocato bene. Prandelli aveva cambiato la partita e letta nel modo giusto. Ci mancano due cose: l’intensità di gioco vera e l’istinto di buttarsi nel triangolo giusto, quello che ha solo Bonaventura. Quando si gioca così, gli esterni non sono mai in area di rigore e le mezzali ci entrano pochissime volte. Ci sono dei centrocampisti che non hanno mai tirato in porta. Ieri era da 0-0, ma nel momento in cui eravamo nella metà di campo avversaria non abbiamo creato niente”.

Prosegue così Bucciantini: “Il problema non è l’allenatore e l’hanno dimostrato Montella, Iachini e Prandelli. Quarta mi piace, gioca come si deve fare. I cambi fatti dal mister erano quelli giusti perché Ribery non ne aveva più e Castrovilli stava calando: il problema del pugliese è che alterna partite da centrocampista top ad altre in cui fa male. Amrabat e Kokorin mamma mia, sono entrati in campo malissimo. L’ex Bayern dovremmo usarlo a partita in corso quando non è in condizione.