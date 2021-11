Bucciantini: “Amrabat nella Fiorentina non ci può stare. Non esiste non avere attacco, la società deve intervenire”

Il giornalista di Sky Sport Massimo Bucciantini ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Da cinque anni in Europa ci vanno praticamente sempre le stesse squadre, a cui la Fiorentina ad oggi non è vicina. La squadra viola è migliorata, vince con le medio-piccole e perde con le grandi sempre nei secondi tempi. Sabato la Viola aveva davanti un grande nome, non una grande squadra; la Juve ha semplicemente dei colpi, che sono usciti in superiorità numerica”.

E poi ha aggiunto: “La Fiorentina non attacco e questa cosa non esiste, la società deve intervenire. Italiano ha migliorato i giocatori, su tutti Saponara che secondo me potrebbe rimanere titolare quando rientra Gonzalez. La partita di Torino poi ha dimostrato forse una volta per tutte che Amrabat in questa squadra non ce la può fare. Semplicemente perché è un centrale da centrocampo a due, che nella Fiorentina non c’è. Sono tutte indicazioni che la società deve cogliere”.