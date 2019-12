Bucciantini: “Anche Pontello e Cecchi Gori hanno faticato all’inizio. Ecco i due errori principali della Fiorentina”

Marco Bucciantini, volto di Sky Sport e tifoso della Fiorentina, ha parlato dei temi del momento in casa gigliata a Radio Sportiva. Queste le sue parole: “Commisso? Quando cambiano le proprietà e i dirigente ci vuole tempo. La rosa è stata fatta alla fine del mercato: anche Pontello e Cecchi Gori hanno faticato all’inizio. La storia dei Della Valle è diversa perché ripartivano dalla C2. Due sono stati gli errori principali della Fiorentina: il mancato riscatto di Muriel e il mancato acquisto di Traorè, che era in pugno. La Viola non è mai stata senza proprietà: la vecchia gestione ha deciso di non riscattare il colombiano. Veretout poi è stata svenduto, sottovalutando la sua importanza. Commisso sta pagando lo scotto della novità, ma il fatto che ci mette entusiasmo fa del bene”.