Bucciantini: “Boateng non può giocare attaccante, la Fiorentina ha sbagliato qualcosa nel mercato estivo”

Il giornalista Marco Bucciantini, è intervenuto a Radio Punto Nuovo, ecco le sue parole sul match di sabato sera: “La Fiorentina è una squadra che non tira, il Napoli ha bisogno di risalire. Quando compri titolari, vuol dire che qualcosa non va, e non è andato nel mercato estivo, ed entrambe le squadre ne hanno acquistati. Sabato giocheranno Chiesa e Cutrone, è una partita da spazi. Boateng non può fare il falso nueve in questa squadra”.