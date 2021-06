Bucciantini: “Burdisso uomo pratico di calciatori, mi aspetto novità. In società, della parte tecnica, si occuperanno in tre…”

Il giornalista di Sky Marco Bucciantini è intervenuto a Radio Bruno parlando di alcuni temi di stretta attualità in casa Fiorentina:

“Con Burdisso troppe teste in società? Un uomo pratico di calciatori andava inserito. Barone è un rappresentante di Commisso nella società, non va considerato un operativo. Mi aspetto che abbia uno sguardo fresco, curioso. Così come da calciatore voleva costantemente migliorarsi. Un talento così mancava in società, della parte tecnica si occuperanno in tre: Pradè, Gattuso e l’argentino”.

Poi su Ribery: “Non può essere la priorità un calciatore che negli ultimi due anni ti ha garantito non più di 20 partite stagionali. Il francese può essere un’aggiunta, un valore da sommare ad una squadra formata. Davanti devi contare su chi può andare in doppia cifra”.

Caceres? “Valuterà Gattuso, dipende se può rientrare nelle turnazioni, ma non è così adatto al 4-3-3 o al 4-2-3-1.

Mercato? “La Fiorentina deve fare una campagna acquisti importante, poi calciatori come Castrovilli ed Amrabat possono essere rivalutati. Il 10 può diventare un calciatore da 8/9 reti all’anno, con Gattuso può ritrovare l’inserimento nella metà campo avversaria”.