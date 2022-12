Bucciantini: “Che il Mondiale sia la spinta per rinnovare Amrabat, non per venderlo. Il modo in cui la Fiorentina lo acquistò…”

Marco Bucciantini, opinionista di Sky Sport e tifoso della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno della situazione Sofyan Amrabat. Queste le sue parole sul centrocampista viola: “Credo che se il Marocco dovesse vincere la Coppa del Mondo, Amrabat potrebbe seriamente vincere il premio MVP del torneo. Spero che questo Mondiale sia la spinta per rinnovargli il contratto, non per venderlo. La società viola ha avuto pazienza con lui. Il modo con lui la Fiorentina lo ha strappato alle pretendenti fa capire come si lavora”

“Si è scelto lui al posto di Torreira perché si è capito che Amrabat poteva fare qualcosa dell’uruguaiano, ma non il contrario”.