Bucciantini: “Chi pensa che la Fiorentina lotta per la salvezza non sta bene. Italiano il motivo per cui la Viola è tornata a far parlare di sè”

Il giornalista Marco Bucciantini ha espresso il suo parere sulla complicata situazione in casa Fiorentina. Ecco le sue parole, riportate da Radio Bruno Toscana: “A Lecce è stata una partita strana, loro sono tosti e fanno giocare male gli avversari. Ma la Fiorentina fatica a segnare, non a giocare. Chi pensa che questa squadra lotta per la salvezza non sta bene, ho visto anche giocare bene in certi frangenti. Contro l’Inter, comunque, servirebbe proprio una vittoria“.

Su Italiano: “L’anno scorso è stato il motivo per cui la Fiorentina è tornata a far parlare bene di sé. Ripeto, c’entra anche la sfortuna. Fa bene a insistere sui migliori tre attaccanti, bisogna dargli tempo. Cabral? Aspettiamo di vedere come giocherà Jovic, almeno fino a gennaio; priorità a lui, se esplode il brasiliano fa la riserva”.