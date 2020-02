Bucciantini: “Chiesa e Vlahovic legati sul piano della crescita. Nel calcio di oggi un campione deve fare minimo 20 gol”

A Radio Bruno ha parlato il giornalista di Sky Marco Bucciantini per parlare soprattutto del momento che stanno vivendo gli attaccanti viola. Queste le sue dichiarazioni: “La vittoria a Genova serviva per avere meno ansia. Vlahovic deve fare il salto di qualità e ci si aspetta tanto dal giovane reparto offensivo viola. La crescita del serbo è legata a quella di Chiesa. Al giorno d’oggi anche gli esterni fanno la differenza e i campioni devono fare minimo 20 gol. Cutrone è un buon giocatore, ma spero che gli altri due (Chiesa e Vlahovic ndr) siano fenomeni. Il Milan sta benissimo e con Ibrahimovic ha una marcia in più”.