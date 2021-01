Bucciantini: “Complimenti a chi ha comprato Vlahovic e a Montella. Kouame? Difficile giocare con una seconda punta che non tiene palla”

Il volto di Sky Sport e tifoso della Fiorentina, Marco Bucciantini, ha commentato a Radio Toscana la vittoria contro il Cagliari.

Queste le sue dichiarazioni: “El Shaarawy? Non mi sembra uno che lavora bene come seconda punta. Lo sta cercando la Roma perché si combina bene con Dzeko, ma soprattutto per meriti del bosniaco. Vlahovic è un attaccante che va aiutato perché ha dimostrato di avere talento, anche mentale. Se Ribery sta bene e Callejon cresce di condizione, la cosa naturale sarebbe schierarli in un tridente offensivo. E’ uno schieramento, però, che non si sposa bene con una difesa a tre. Sul serbo complimenti a chi l’ha comprato (Corvino, ndr) e a Montella, che gli ha dato fiducia a 19 anni. Prandelli ha fatto una scelta più importante scegliendo di puntare su Vlahovic: su uno come lui dipende anche il futuro della Fiorentina“.

Continua così Bucciantini: “Kouame? E’ una seconda punta, ma è difficile giocare con una seconda punta che non tiene palla. L’ivoriano ha un primo controllo che quasi mai lo fa avanzare nel campo. Dragowski? Sta facendo un campionato straordinario, al pari di Cragno e Silvestri. Gomez? La Fiorentina lo vuole, ma per il momento non è considerata dal Papu. Sta giocando la Champions e vuole quel livello lì, ma l’Atalanta non regalerà il suo cartellino e le big non vogliono spendere. Commisso forse ha l’argomento migliore per convincere la Dea, ma per il momento non Gomez“.