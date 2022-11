Bucciantini: “Con il Milan la migliore Fiorentina dell’anno. Sabiri non serve a questa squadra”

Questo pomeriggio il giornalista di SkySport Marco Bucciantini, durante un collegamento con il Pentasport, ha avuto modo di commentare la situazione in casa Fiorentina. Tra lo stato di forma della squadra ed il mercato di gennaio, questo il suo parere:

“Alla ripresa mi auguro di rivedere l’ultima versione della Fiorentina che abbiamo potuto ammirare. Quella che ha giocato l’ultima partita a San Siro è arrivata vicina ai suoi limiti: a sfruttare i propri pregi e soprattutto ad incidere dalla panchina. Secondo me i viola hanno giocato benissimo nelle ultime 7/8 partite. Il termometro te lo dà quando cominci ad essere allo stesso livello delle più forti: la scorsa stagione dopo alcuni risultati così così hai vinto con Atalanta e Milan e hai svoltato la stagione. Nell’ultima partita a Milano si è rivista la Fiorentina dello scorso anno, siamo andati a San Siro a fare calcio per 95 minuti. Senza dimenticarci di alcuni episodi, tra cui alcuni arbitrali, che avrebbero potuto darci un altro risultato finale. Se vai alla pausa con quella vittoria arrivi alla sosta con tutto un altro tipo di morale, avresti vinto 4 partie consecutive. A questa squadra devi aggiungere Dodò, che al momento non ha ancora reso ma è il miglior terzino possibile per il gioco di Italiano: spinge tanto e sa anche entrare in mezzo al campo a fare la mezz’ala. Barak e Bonaventura che si alternano possono mettere a profitto la loro miglior qualità che è il goal. A gennaio sarà fondamentale anche recuperare il miglior Nico Gonzalez a cui la delusione del mondiale ha permesso di ricucire con la società, è venuto meno il motivo del contendere. Adesso entrambe possono ripartire insieme verso un futuro migliore”.

Ha infine parlato di mercato: “Sono convinto che se la Fiorentina debba svenarsi per Sabiri possa farne a meno. Vediamo come va e quanto chiede la Sampdoria, perché puoi aver bisogno di un giocatore di maggior duttilità come il marocchino. Ora hai scoperto che il 4-2-3-1 lo puoi fare. Ikoné, Nico e Sottil sono seconde punte, per far l’esterno nel 4-2-3-1 servono altri giocatori, con gamba diversa. La Fiorentina non è scoperta in nessun ruolo, se va sul mercato deve andare a prendere giocatori più forti di quelli che hai. Non gli mancano giocatori, se non un quarto per le turnazioni dei centrali di difesa. Se avessi 100 milioni comprerei un centrocampista, di quelli forti. Amrabat visto al mondiale è stato quello di Verona, anche in campionato ha fatto partitoni negli ultimi 12 mesi”.