Bucciantini: “Con lo stesso modulo di Iachini, Prandelli è riuscito a dare qualità alla Fiorentina. Sulla partita contro l’Inter…”

Il volto di Sky Sport e tifoso della Fiorentina, Marco Bucciantini, ha parlato a Radio Toscana.

Ecco il suo pensiero: “Episodi arbitrali? Per me Milenkovic non tenta di colpire Belotti, ma è semplicemente più alto. Si meritavano lo stesso metro di giudizio perché non c’è differenza di comportamento da parte dei due giocatori. Il fallo di Dragowski? Era rigore, lo cerca con la gamba dopo aver fatto la parata. La qualità messa in mostra dalla Fiorentina è stata nettamente maggiore rispetto a quella del Torino, a prescindere dalle occasioni ottenute. Con lo stesso modulo di prima, la Viola riesce ad essere molto più protagonista di prima: in questo c’è tanto merito di Prandelli. La Fiorentina è diventata una squadra brava nel palleggio grazie alla qualità del terzetto Castrovilli-Bonaventura-Ribery. L’Inter è un avversario proibitivo? Affrontarla in mezzo al doppio confronto di Coppa Italia contro la Juventus è una buona opportunità, anche perché giocare contro i bianconeri ti svuota mentalmente”.