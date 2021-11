Bucciantini: “Contro il Milan non servirà una Fiorentina difensivista vista l’assenza dei migliori difensori. Italiano mi ricorda il Klopp di Dortmund. Pioli merita la panchina d’oro”

Marco Bucciantini, opinionista di Sky Sport, ha parlato nel suo consueto appuntamento del giovedì a Radio Bruno: “Nonostante l’emergenza in difesa, contro il Milan la Fiorentina ha le armi per far male alla capolista. Contro i rossoneri non servirà a niente aspettarli e difendere. Meno starà bassa la squadra di Italiano meglio è, anche se bisognerà stare attenti alla velocità di Leao e Theo Hernandez. Una partita difensiva quando non si ha a disposizione i miglior difensori non la farei mai. Piuttosto spero che dal centrocampo in su Italiano possa contare sul recupero di Nico Gonzalez, seppur solo per uno spezzone del secondo tempo. Saponara e Castrovilli a sinistra dovranno produrre molto. Da quella zolla il Milan potrebbe faticare a contenere l’iniziativa viola”.

Bucciantini ha poi aggiunto: “Saponara sa giocare a calcio. E’ l’uomo che prende iniziativa, che salta l’uomo, è fondamentale, sa forzare le giocare e pensa il calcio. Lui e Torreira sono i calciatori più produttivi della squadra di Italiano. Inoltre mi aspetto i gol di Bonaventura e Castrovilli. Anche Odriozola deve essere più lucido e efficace nella metà campo avversaria. Il numero 10 viola potrebbe anche esser impiegato come ala sinistra. Ha la gamba per poterlo fare, ma secondo me serve più come mezzala. Deve migliorare sia fisicamente che mentalmente. Alla Fiorentina manca incisività sotto porta, concretezza. La squadra di Italiano crea tanto ma manca negli ultimi metri”.

Infine il giornalista ha concluso: “Italiano mi ricorda il Klopp di Dortmund, per quello che sta infondendo alla sua squadra. Spalletti invece per me è l’erudito della nostra Serie A. Il Napoli era una squadra già avviata, ma l’allenatore toscano sta dando quel qualcosa in più. Pioli infine ha svolto un lavoro straordinario. Ha ricostruito il Milan da zero. Secondo me merita la panchina d’oro quest’anno”.