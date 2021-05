Bucciantini: “Convincere Gattuso a lasciare la Champions per venire a Firenze vorrebbe dire avere un progetto ambizioso. Kouame? Lo manderei a giocare”

Il giornalista di Sky Sport Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Da oggi la Fiorentina lavorerà per il futuro, facendo scelte concrete e decise a partire dall’allenatore. Gli annunci non possono essere fatti finché non finisce il campionato, ma ciò non significa che nel frattempo non si possa lavorare”.

E poi ha aggiunto: “Kouame? Se arriva Gattuso penso che vorrà fare il 4-2-3-1, un modulo in cui l’ex Genoa non si incastrerebbe bene. Al massimo potrebbe fare la riserva di Vlahovic. Kouame comunque è senz’altro il giocatore più deludente, ma perché su di lui c’erano delle aspettative. Callejòn invece non mi ha deluso, semplicemente perché secondo me era un acquisto inutile. Comunque Kouame lo manderei a giocare per vedere se si ritrova, anche perché venderlo ad oggi è molto difficile”.

E infine: “Se viene Gattuso vuol dire che la Fiorentina ha un progetto importante, perché altrimenti non convinci un allenatore che potrebbe fare la Champions a venire a Firenze. Inoltre lui porterebbe un’idea di calcio molto diversa da quella attuale della squadra, ovvio che per permettergli di esprimerla lo devi aiutare comprando giocatori adatti.