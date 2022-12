Bucciantini: “Fiorentina se vuoi essere grande devi tenere Amrabat. Ecco perchè Cabral deve giocare”

Questo pomeriggio l’opinionista di SkySport Marco Bucciantini, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare alcuni dei temi principiali in casa viola. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Finche Cabral è un giocatore della Fiorentina ha senso puntare su di lui. Ha senso anche se lo si vuole mostrare per poi metterlo in vendita, quindi si fa bene a farlo giocare. La Fiorentina adesso ha nove giocatori per il nuovo modulo d’attacco che Italiano ha iniziato ad utilizzare. Mi sembra che ultimamente siano state prese anche delle scelte in quella parte del campo. Spero molto nel ritrovare l’Ikoné che abbiamo lasciato, nel recuperare Sottil e Nico Gonzalez. Avere l’ultimo Saponara, che era diventato particolarmente utile alla causa. Mi auguro che Jovic ritrovare un po’ di continuità, anche se bisogna ricordare che nell’ultimo mese ha fatto sette gol e quindi almeno come rendimento stava crescendo. L’agonismo è chiaro che ancora non l’abbia ritrovato. Questi sono gli acquisti di quel reparto. Ha senso insistere su di loro, perché è questo quello che fa un gruppo ben costruito, tirare fuori il meglio da quello che si ha”.

Ha poi concluso parlando di Sofyan Amrabat: ” Questo pomeriggio sinceramente non ho visto l’amichevole della Fiorentina con il Monaco, ma ho seguito l’unico giocatore viola arrivato infondo al mondiale. Amrabat, proprio per il ruolo centrale che ricopre, è il vero e proprio punto dio riferimento del Marocco, più di Hakimi e Ziyech che sono più ’periferici’. È la lampadina, la luce della squadra. Venderlo adesso? Se la Fiorentina ha veramente l’obiettivo di diventare un club forte questi giocatori deve cercare di trattenerli per tanto, non venderli appena fanno bene. Quando è stata forte ha tenuto quelli forti, l’esempio di Toni è uno dei tanti, non ci sono tanti altri modi per crescere. Abbiamo dimostrato di aver scoperto un grande centrocampista prima che finisse in un palcoscenico come il Mondiale. Tornerà a Firenze da vero e proprio protagonista, non ci sono incognite attorno a lui. Sono del parere che sia stato una delle poche certezze che abbiamo avuto finora”.