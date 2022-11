Bucciantini: “Firenze torni a credere in Italiano. Jovic? Se ritrova sicurezza la situazione cambia”

L’opinionista di Sky Sport Marco Bucciantini ha detto la sua a Radio Bruno sull’attuale situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole: “Ritengo la vittoria contro la Salernitana la più importante, perché ci permette di salire in classifica e scavalcare diverse squadre. Finalmente si vede un po’ di efficacia in attacco: Jovic ha segnato 7 gol negli ultimi 40 giorni, poi l’esultanza sotto la Fiesole è stata molto bella. Se uno come lui trova le sicurezze la situazione cambia”

E ancora: “Quanti giocatori ha fatto rinascere Italiano? Diversi. Firenze deve tornare a credere in questo allenatore”.