Bucciantini: “Gollini si giocherà il posto da titolare con Terracciano. Jovic? Avevamo bisogno di un impatto del genere”

L’opinionista di Sky Sport Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno sulla situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole: “Avevamo bisogna di vedere un impatto del genere con Jovic, ci ha trasmesso belle sensazioni. Poi le amichevoli lasciano il tempo che trovano, ma era importante. Con l’arrivo di Gollini la coppia di portieri è migliorata, con Terracciano si giocherà il posto da titolare”

E ancora: “L’obiettivo è aggiungere qualità. Con qualche gol subito in meno e qualcuno in più, i punti possono diventare 70. Adesso serve migliorare lo score e le partite in trasferta”.