Bucciantini: “I giocatori forti come Amrabat vanno tenuti. La scelta di non puntare su Torreira…”

A Radio Bruno ha parlato il commentatore di Sky Sport Marco Bucciantini. Queste le sue parole sulla squadra viola e su alcuni giocatori: “Amrabat è sempre tra i migliori giocatori della Fiorentina, che domina in possesso palla, e del Marocco, che invece è proprio l’opposto. Questo vuol dire che è proprio migliorato come giocatore. La scelta di non ripuntare su Torreira si è rivelata giusta”

E ancora: “I giocatori bravi vanno tenuti, perché poi è difficile sostituirli. Chiesa con Callejon, Vlahovic con Cabral… Non c’è la necessità di venderlo per reinvestire su qualcuno di giovane. Anche perché ora è difficile anticipare i big club sui giovani”.