Bucciantini: “I risultati hanno confermato una ripresa che esisteva da tempo. Braga? La Fiorentina ha il destino nelle proprie mani”

Il giornalista e opinionista per Sky Sport Marco Bucciantini ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Finalmente i risultati confermano il periodo di ripresa della Fiorentina, che secondo me era evidente già da un po’ ma che non aveva portato frutto. E’ normale che l’avversario determini, e che contro Lazio e Inter possano non arrivare punti. Quanto alla Salernitana, si tratta di una squadra che sta andando bene anche in trasferta. Battendola, la Fiorentina tornerebbe al suo posto”.

E poi ha aggiunto: “Se fai tre vittorie di fila, poi te la vai a giocare meglio anche contro il Milan. La fiducia fa tanto nel calcio. I discorsi sulla salvezza erano ingiusti e mortificanti verso il gruppo, che non se lo meritava. Braga? Sicuramente poteva andarci meglio, ma continuo a credere che il destino sia più nelle nostre mani che in quelle dei portoghesi. Se la Fiorentina sta bene, credo che abbia maggiori possibilità di passare”.