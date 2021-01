Bucciantini: “Il 6-0 racconta i limiti della Fiorentina. Le tre punte un’ovvietà”

Il volto di Sky Sport e tifoso della Fiorentina, Marco Bucciantini, è intervenuto a Radio Toscana.

Queste le sue parole: “Per mezzora ho visto la Fiorentina tentare di fare qualcosa in più, anche sulla fiducia dei risultati precedenti, tenendo anche in mano la partita e giocando veramente bene. Il problema per me è stato il centrocampo a due con Castrovilli e Amrabat, che sono due portatori di palla. Bisogna ragionare bene sul ruolo del numero dieci. Il risultato è umiliante e racconta quali sono i limiti di questa squadra. Prandelli? Una punta in più ci voleva, perché negli ultimi quindici mesi Ribery ha segnato solo un gol. In partenza lo schieramento di ieri non era un azzardo, ma persino un’ovvietà. Se devo tentare un terzo attaccante in questo momento, lo metto contro una squadra del genere”.