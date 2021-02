Bucciantini: “Il centro sportivo è molto più importante di qualsiasi dirigente. La Fiorentina non può prescindere da Castrovilli e Ribery”

Il volto di Sky Sport e tifoso della Fiorentina, Marco Bucciantini, ha parlato a Radio Toscana.

Queste le sue dichiarazioni: “Il centro sportivo è molto più importante di qualsiasi scelta sulla dirigenza. Non per forza i risultati sportivi stanno dicendo quello che sta facendo Commisso. Ci sono squadre che costruiscono, ma vanno male e altre che vivono di rendita pur non facendo scelte intelligenti. Per noi il progetto è avere un determinato tipo di allenatore, ma io non la penso così. Il presidente vuole fare investimenti infrastrutturali e li vuole fare a modo suo: è giusto che sia così, perché poi i soldi li spende lui e non chi li critica. Tra il decimo posto e il diciassettesimo posto a fine stagione ci sarà pochissima differenza. La Fiorentina ha venduto Chiesa, non dimentichiamolo: è il giovane italiano più forte assieme a Barella. Noi ce l’avevamo, ma siamo stati costretti a cederlo: sostituire i calciatori bravi non è facile come sembra. Quando mancano Castrovilli e Ribery si vede, non siamo prescindibili da questi giocatori”.