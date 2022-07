Bucciantini: “Jovic e Cabral giocheranno anche insieme. Con Dodò la Fiorentina migliora anche tecnicamente”

Il giornalista e opinionista di Sky Sport Marco Bucciantini ha parlato a Radio Bruno delle prossime operazioni di mercato che farà la Fiorentina. Questa la sua opinione in merito:

“Quando Jovic è esploso a Francoforte sapeva fare tutto, segnava gol da ogni posizione. Poi è un po’ sparito dai radar. Per me è l’acquisto perfetto, anche sulla formula. Lui e Cabral saranno alternativi, ma sono sicuro che giocheranno anche insieme, soprattutto a partita iniziata. Dodò senza questa situazione in Ucraina non sarebbe stato sul mercato. Con lui la squadra di Italiano migliora anche tecnicamente”